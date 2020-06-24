В Сочи прошла церемония возложения цветов к мемориалу павшим воинам

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:27:22+03:00

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В годы войны Сочи стал огромным городом-госпиталем. Во многих десятках санаториев курорта, перепрофилированных в военные госпиталя, врачи возвращали в строй советских солдат.

По официальным данным, с августа 1941 года по середину 1945 года через госпитали Сочи прошли почти 336 тысяч раненых. За огромную помощь фронту Сочи был награждён орденом Отечественной войны I степени.

Более 18 тысяч сочинцев ушли на фронт за годы Великой Отечественной войны. В сражениях более 4 с половиной тысяч жителей города.

В торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу павшим воинам в Завокзальном микрорайоне приняли участие мэр Сочи Алексей Копайгородский, Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, председатель ГСС Виктор Филонов, епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

- Это очень важный день для каждого из нас. Сегодня на протяжении всего дня проходят памятные мероприятия. Всего в нашем городе 140 объектов памяти военной истории. Возложены цветы у каждого мемориала, у каждой братской могилы погибших солдат. Мы считаем своим долгом хранить историю и память для наших потомков, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

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ИСТОЧНИК KP.RU