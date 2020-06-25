В Краснодаре ввели в эксплуатацию второй литер долгостроя ЖК «Речной бриз»

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:18:43+03:00

Его строили с 2016 года

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В Краснодаре достроили второй литер ЖК «Речной бриз» по улице Парусной. С 2016 года сроки завершения строительства данного комплекса неоднократно переносились, в том числе из-за отсутствия подключения объекта к сетям теплоснабжения. Проблемы устранены и в ближайшее время собственники смогут войти в свои долгожданные квартиры.

- После проверки ЖК «Речной бриз» Литер 2 подтверждено его соответствие проектной документации и требованиям градостроительного законодательства. 25 июня выдано разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в конце января сдали первый литер этого дома, 255 человек получили ключи от квартир.

В настоящее время завершаются работы на последнем литере указанного жилого комплекса. В доме 168 квартир. Проверку на соответствие строительства проведут в июле этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU