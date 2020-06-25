2020-06-25T10:43:54+03:00
Общество

В Краснодарском крае маркировку товаров будут делать с 1 июля

Регион готов к такому проекту
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани, как и по всей стране, с 1 июня вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов, обуви и табачных изделий. Край уже подготовился к исполнению данных требований.

– В регионе проходил пилотный проект введения маркировки продукции. Никаких существенных технических проблем, связанных с переоборудованием производственных процессов, выявлено не было, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Такие меры применяются, чтобы исключить незаконный оборот промышленной продукции. В этом заинтересован легальный бизнес. В будущем система маркировки товаров обеспечит прозрачность рынка и добросовестных производителей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре на улице Северной, 405 в июле откроется инновационный центр содействия бизнесу. Он будет оказывать бизнесменам всестороннюю поддержку в современном формате «одного окна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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