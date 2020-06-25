Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 июня 2020 года увеличилось на 59 человек

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:09:09+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 июня 2020 года

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На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. В Краснодарском крае впервые с 28 апреля подтверждено меньше 60 новых случаев заболевания коронавирусом – 59. Возраст новых пациентов – от двух до 83 лет.

- В Краснодаре коронавирус выявили у 13 пациентов. Семь заболевших в Сочи, шесть – в Армавире, по пять – в Гулькевичском и Белореченском районах. Четыре случая выявлено в Новороссийске. Трое заболевших в Новокубанском районе, по два – в Геленджике, Крымском и Кущевском районах. По одному заболевшему в Анапе, Апшеронском, Усть-Лабинском, Тихорецком, Новопокровском, Павловском, Кавказском, Курганинском, Тбилисском, Выселковском районах, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в оперштабе.

Среди заболевших 34 женщины и 25 мужчин, в том числе пятеро детей.

С каждым днем в крае количество зараженных идет на спад. Пик заболевания уже пройден. Предыдущие статистики за сутки показывали больше 60 случаев. Напомним, что с 21 июня губернатор отменил карантин. Но, чтобы не допустить новых вспышек, нужно соблюдать меры предосторожности - в помещениях рекомендуют находиться в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU