Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 июня 2020 года: заболели пятеро детей
На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 22 июня 2020 года увеличилось на 59 человек. Впервые с 28 апреля в регионе подтверждено меньше 60 новых случаев заболевания коронавирусом.
Среди заболевших 34 женщины и 25 мужчин, в том числе пятеро детей.
- В Краснодаре Covid-19 подтвержден у двухлетнего малыша. В Белореченском районе заболел семилетний ребенок. В Новороссийске коронавирус выявили у детей 5 и 11 лет, в Кущевском районе заразился 15-летний подросток, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что новые заражения за последние сутки выявили в 20 муниципальных образованиях. С каждым днем в крае количество зараженных идет на спад. Пик заболевания уже пройден. Предыдущие статистики за сутки показывали больше 60 случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU