Сочи принял более 30 тысяч туристов с начала курортного сезона
В Сочи уже заехали более 30 тысяч туристов. Они разместились в санаториях и отелях курорта.
- С каждым днём количество растет, и мы понимаем, что авиарейсы и ЖД и авто, которые прибывают на территорию города, увеличиваются. И наша главная задача - обеспечить транспортную безопасность, логистику. Все силы и средства на сегодня в городе готовы к приему большого количества гостей, - сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский.
В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что с 21 июня, после снятия на курорте режима карантина, в полном объёме туристов смогли принимать все гостиницы, пансионаты и санатории. Ограничений номерного фонда уже нет. Всего в Сочи более 1,6 тысяч классифицированных баз приема, среди них 76 – крупные. Они работают в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.
Как сообщалось ранее, что 6 июня в Сочи, как и на других курортах Краснодарского края, после режима ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, открылись первые пляжи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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