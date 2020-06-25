2020-06-25T13:21:22+03:00
Общество

В станице Староминской продолжают благоустраивать парк 30-летия Победы

В зоне отдыха приступили ко второму этапу
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В станице Староминской масштабная реконструкция парка началась в прошлом году. Первый этап работ сдали ноябре месяце. Тогда на благоустройство потратили 42 миллиона рублей. Здесь уложили тротуарную плитку, установили бордюрный камень, смонтировали детскую и спортивную площадки, поставили скамейки и провели освещение. Также здесь появился современный сценический комплекс с подсветкой.

В этом году власти продолжили облагораживать территорию. На второй этап выделили 16 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

- В этом году в парке установят малые архитектурные формы, лавочки и урны, также построят велодорожки, дополнительные пешеходные дорожки, скейт-парка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Завершить реконструкцию планируется до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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