2020-06-25T13:59:37+03:00
Общество

В Сочи скончался один из пассажиров упавшего в горах параплана

История с упавшим в горах под Сочи парапланом с двумя пассажирами получила трагическое продолжение
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи скончался один из пассажиров упавшего параплана. Фото ВК "ЧП Сочи"В Сочи скончался один из пассажиров упавшего параплана. Фото ВК "ЧП Сочи"
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В городской больнице №8 скончался 38-летний турист, который ранее и обратился к инструктору на Красной Поляне с просьбой прокатить его на параплане.

Во время падения мужчина получил тяжелые сочетанные травмы и серьезные повреждения головы. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Также в больнице №4 с травмами все еще находится 34-летний инструктор-парапланерист.

По данным Следственного комитета, который возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), падение параплана произошло из-за сложения центральной части крыла во время взлета со склона горы.

- В настоящее время по уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается,-сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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