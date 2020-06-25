В Сочи скончался один из пассажиров упавшего в горах параплана

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:59:37+03:00

В Сочи скончался один из пассажиров упавшего параплана. Фото ВК "ЧП Сочи"

История с упавшим в горах под Сочи парапланом с двумя пассажирами получила трагическое продолжение

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В городской больнице №8 скончался 38-летний турист, который ранее и обратился к инструктору на Красной Поляне с просьбой прокатить его на параплане.

Во время падения мужчина получил тяжелые сочетанные травмы и серьезные повреждения головы. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Также в больнице №4 с травмами все еще находится 34-летний инструктор-парапланерист.

По данным Следственного комитета, который возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), падение параплана произошло из-за сложения центральной части крыла во время взлета со склона горы.

- В настоящее время по уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается,-сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU