2020-06-26T08:43:03+03:00
Общество

В центре Краснодара массово эвакуируют машины

Рейды проходят еженедельно
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Накануне в Краснодаре прошел рейд – в центре эвакуировали незаконно припаркованные авто.

- От незаконно припаркованного транспорта очистили улицу Комсомольскую на участке от Рашпилевской до Красной. Брошенный транспорт эвакуировали на штрафстоянку, а нарушителям выписали штрафы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В Краснодаре убирают транспорт, оставленный на проезжей части, в частности под запрещающими знаками, создавая помехи для других участников движения.

Напомним, остановка и стоянка транспорта дальше первого ряда от края проезжей части грозит эвакуацией на штрафом в 1,5 тысячи рублей, остановка и стоянка транспорта на проезжей части, повлекшая препятствие для движения — эвакуация и штраф в 2 тысячи рублей, а если автомобиль находится под запрещающим знаком — 1,5 тысячи рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае ежемесячно выявляют незаконных перевозчиков. Так, в мае на штрафстоянки отправили более 30 автомашин нелегалов. Стоит отметить, что к незаконной деятельности правоохранители относят, в том числе и перевозчиков, которые берут попутчиков с сайтов «Едем РФ» или blablacar.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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