Новороссийский музыкальный колледж получил 8 новых роялей
В Краснодарском крае активно реализовывается национальный проект «Культура». В музыкальные школы закупают инструменты и технику, в Домах культуры делают капитальные ремонты и оснащают необходимой аппаратурой.
Так, Новороссийский профильного национального колледж имени Шостаковича получил 8 роялей, саксофон, учебную литературу и компьютеры.
– Музыкальные инструменты позволят повысить уровень подготовки специалистов среднего звена в области культуры и искусства, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Сесть за новые инструменты в колледже студенты смогут уже с нового учебного года, с 1 сентября.
Стоит отметить, что в прошлом году музыкальные инструменты получили всего две детские школы в крае, а в 2020 году поставки придут еще в 26 учреждений.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в музыкальную школу Армавира купили компьютеры и литературу.
ИСТОЧНИК KP.RU