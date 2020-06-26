Новороссийский музыкальный колледж получил 8 новых роялей

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:05:12+03:00

Студенты смогут заниматься на новых инструментах с 1 сентября

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В Краснодарском крае активно реализовывается национальный проект «Культура». В музыкальные школы закупают инструменты и технику, в Домах культуры делают капитальные ремонты и оснащают необходимой аппаратурой.

Так, Новороссийский профильного национального колледж имени Шостаковича получил 8 роялей, саксофон, учебную литературу и компьютеры.

– Музыкальные инструменты позволят повысить уровень подготовки специалистов среднего звена в области культуры и искусства, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сесть за новые инструменты в колледже студенты смогут уже с нового учебного года, с 1 сентября.

Стоит отметить, что в прошлом году музыкальные инструменты получили всего две детские школы в крае, а в 2020 году поставки придут еще в 26 учреждений.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в музыкальную школу Армавира купили компьютеры и литературу.

ИСТОЧНИК KP.RU