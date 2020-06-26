2020-06-26T09:52:14+03:00
Общество

В Краснодаре на полгода перекроют улицу Писателя Знаменского

Здесь будут делать ремонт
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В кубанском центре в микрорайоне Гидростроителей перекроют одну из улиц. Проспект имени Писателя Знаменского полностью перекроют от улицы Невкипелова до Валерия Гассия.

- Проехать по проспекту нельзя будет с 15 июля по 29 декабря. Здесь будут делать новую дорогу, тротуары, ливневку, остановки, установят новое освещение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Власти отмечают, что проспект Писателя Знаменского свяжет улицы Невкипелого и Валерия Гассия, снизив нагрузку на улицу Автолюбителей. Работы планируют завершить в декабре этого года.

Ранее в микрорайоне Гидростроителей ремонтировали улицу Игнатова. Здесь ограничивали движение на участке от улицы Мачуги до Трудовой Славы. Всего в этом году в микрорайоне приведут в порядок четыре участка дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре на полгода перекроют улицу Писателя Знаменского
Температура воды в Черном море 26 июня 2020: теплее всего в Сочи, холоднее – в Геленджике
Новороссийский музыкальный колледж получил 8 новых роялей
В Краснодаре в районе Сенного рынка установят новые светофоры
В Сочи водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста
В центре Краснодара массово эвакуируют машины
Министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края стал Александр Трембицкий
Успейте оплатить текущее потребление и задолженность за электроэнергию до изменения тарифов!
ВТБ на Кубани запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
В Сочи старшего прапорщика осудили за взятку в 400 тысяч рублей
Глава СК по республике Адыгея вышел на пенсию
МегаФон запускает решение для онлайн-мониторинга воды
В лесах под Сочи отработали тушение пожаров
Команда Cочинского госуниверситета стала победителем конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования
ФСБ и полиция задержали юную фальшивомонетчицу в Сочи
В Краснодарском крае с 29 июня откроют детсады
Около 10 тысяч туристов захотели проголосовать в Сочи по поправкам в Конституцию
На Кубани с 27 июня откроют храмы для верующих
В Краснодаре две тысячи человек остались без света
В Сочи скончался один из пассажиров упавшего в горах параплана
В станице Староминской продолжают благоустраивать парк 30-летия Победы
На Кубани с 27 июня разрешили работу фитнес-центров
На Кубани более миллиона земельных участков имеют установленные границы
Вениамин Кондратьев о послаблении режима: открываем стоматологии и рестораны
На Кубани откроются зоопарки, дельфинарии и объекты турпоказа