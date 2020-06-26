В Краснодаре на полгода перекроют улицу Писателя Знаменского

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:52:14+03:00

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В кубанском центре в микрорайоне Гидростроителей перекроют одну из улиц. Проспект имени Писателя Знаменского полностью перекроют от улицы Невкипелова до Валерия Гассия.

- Проехать по проспекту нельзя будет с 15 июля по 29 декабря. Здесь будут делать новую дорогу, тротуары, ливневку, остановки, установят новое освещение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: krd.ru

Власти отмечают, что проспект Писателя Знаменского свяжет улицы Невкипелого и Валерия Гассия, снизив нагрузку на улицу Автолюбителей. Работы планируют завершить в декабре этого года.

Ранее в микрорайоне Гидростроителей ремонтировали улицу Игнатова. Здесь ограничивали движение на участке от улицы Мачуги до Трудовой Славы. Всего в этом году в микрорайоне приведут в порядок четыре участка дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU