2020-06-26T10:34:46+03:00
Общество

В Краснодаре капитально отремонтируют двор школы № 52

Реконструкцию проведут впервые со дня постройки
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Школа № 52 находится в поселке Гидростроителей. На ее территории планируется сделать капитальный ремонт. Реконструкцию здесь проведут впервые со дня постройки.

- Во дворе школы меняют асфальт, укладывают тротуарную плитку, благоустраивают газоны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Обновлённый школьный двор станет отличным подарком для учеников к началу учебного года. Отремонтировать пришкольный участок планируют до 30 июля. Сейчас выполнено 57% работ.

Также в ближайшее время планируют отремонтировать старое здание детской школы искусств «Родник» по улице Гидростроителей, 41.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в лицее № 64 Краснодара начали делать капитальное обновление дворовой территории. Здесь приводят в порядок стадион с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадкой. На этой территории ремонт идёт впервые за полвека с момента постройки. Уже обновили основание футбольного поля, завершили укладку травмобезопасного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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