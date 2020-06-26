2020-06-26T11:05:05+03:00
Общество

В Краснодарском крае открыли 145 пляжей

Но заполняемость курортов еще маленькая
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае санаторно-курортная отрасль постепенно возвращается к полноценной работе после карантина. По последним данным на черноморском побережье открыли 145 пляжей.

- Сейчас ведется работа по обустройству пляжных территорий. Они должны быть открыты при соблюдении всех санитарных норм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время заполняемость санаториев Кубани составляет 28%. Некоторые еще закрыты. Полностью все здравницы распахнут свои двери к 1 июля.

Напомним, что власти региона постепенно снимают ограничительные меры. С 27 июня открывают межмуниципальное пассажирское сообщение, в том числе и авиасообщение между Краснодаром и Сочи. Кроме того, полностью открываются зоопарки, океанариумы, дельфинарии и объекты турпоказа. Откроются кафе, рестораны, фитнес-центры и детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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