Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 июня 2020 года увеличилось на 59 человек
На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. В Краснодарском крае впервые с 28 апреля подтверждено 60 новых случаев заболевания коронавирусом.
- В Краснодаре выявили 16 новых случаев, в Сочи положительный результат дали 13 тестов на коронавирус. Шесть человек заболели в Красноармейском, по пять – в Апшеронском и Гулькевичском, четыре зараженных зафиксировали в Ейском районах. По два человека с Covid-19 в Белореченском и Кавказском районах. По одному – в Армавире, Кущевском, Калининском, Отрадненском, Крымском, Тихорецком и Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Среди заболевших девять детей.
Эпидемиологическая ситуация, несмотря на ослабление ограничений, продолжает улучшаться. На Кубани с 27 июня ввели новые послабления режима повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU