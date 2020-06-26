Умер 59-летний пациент с коронавирусом в Краснодаре

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:01:05+03:00

Это 71-ый случай гибели от инфекции в регионе

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В Краснодаре умер 59-летний мужчина после острого течения коронавируса. С самого начала инфицирования у него фиксировалась высокая температура и слабость. После проведенной КТ -диагностики врачам стало понятно, что у него двусторонняя полисегментарная пневмония. Этот диагноз был и у всех остальных жертв коронавируса. Сегодня, 26 июня, их насчитывается уже 71 человек.

- Мужчине сделали анализ на коронавирус и он дал положительный результат, - сообщили "КП" - Кубань" в оперативном штабе Краснодарского края.

С 14 июня мужчина уже не мог самостоятельно дышать и его поместили под аппарат искусственной вентиляции легких.

Однако никакие меры по спасению пациента не помогли. У него развился сепсис и полиорганная недостаточность. К этому всему присоединилась гипертония.

Напомним, на сегодняшний день зафиксировано 60 новых случаев заражения в Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU