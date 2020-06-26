Умер 59-летний пациент с коронавирусом в Краснодаре
В Краснодаре умер 59-летний мужчина после острого течения коронавируса. С самого начала инфицирования у него фиксировалась высокая температура и слабость. После проведенной КТ -диагностики врачам стало понятно, что у него двусторонняя полисегментарная пневмония. Этот диагноз был и у всех остальных жертв коронавируса. Сегодня, 26 июня, их насчитывается уже 71 человек.
- Мужчине сделали анализ на коронавирус и он дал положительный результат, - сообщили "КП" - Кубань" в оперативном штабе Краснодарского края.
С 14 июня мужчина уже не мог самостоятельно дышать и его поместили под аппарат искусственной вентиляции легких.
Однако никакие меры по спасению пациента не помогли. У него развился сепсис и полиорганная недостаточность. К этому всему присоединилась гипертония.
Напомним, на сегодняшний день зафиксировано 60 новых случаев заражения в Краснодарском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU
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