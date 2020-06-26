Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 26 июня 2020 года: заболели девять детей
На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 26 июня 2020 года увеличилось на 60 человек.
- Общее число заболевших на сегодняшний день по краю составляет 5743 человека. За последние сутки среди заболевших 37 женщин и 23 мужчины. Среди зараженных числятся девять детей. Возраст пациентов от полутора до 88 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 15 муниципальных образованиях Кубани.
С каждым днем в крае количество зараженных идет на спад. Эпидемиологическая ситуация, несмотря на ослабление ограничений, продолжает улучшаться.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что откроется в Краснодарском крае с 27 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU