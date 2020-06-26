Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 26 июня 2020 года: заболели девять детей

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:24:39+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 26 июня 2020 года

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На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 26 июня 2020 года увеличилось на 60 человек.

- Общее число заболевших на сегодняшний день по краю составляет 5743 человека. За последние сутки среди заболевших 37 женщин и 23 мужчины. Среди зараженных числятся девять детей. Возраст пациентов от полутора до 88 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 15 муниципальных образованиях Кубани.

С каждым днем в крае количество зараженных идет на спад. Эпидемиологическая ситуация, несмотря на ослабление ограничений, продолжает улучшаться.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что откроется в Краснодарском крае с 27 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU