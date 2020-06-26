В Краснодаре жители жалуются на едкий запах газа

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:59:40+03:00

Аварий не было Фото: Олег ЗОЛОТО

Но аварий ни одно ведомство не подтверждает

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Жители Карасунского округа Краснодара пожаловались на едкий запах газа.

- Позвонили в дежурку. Там попросили не курить и ничто не поджигать, - сообщили они в соцсетях.

Однако ни одно ведомство аварий на ТЭЦ или нефтеперерабатывающих предприятиях не подтвердило. "Краснодаргоргаз" тоже опроверг обращения по этому поводу.

- Предприятие работает в штатном режиме. Угрозе жизни людей нет, - сообщили в мэрии кубанской столицы.

В городской администрации предположили, что запах мог исходить от проходящего железнодорожного состава с нефтепродуктами или газовоза.

Напомним, в Краснодаре эвакуируют транспорт с проезжей части. Они создают помеху движению.

Такая остановка грозит штрафом в 1,5 тысячи рублей, если вы оставите авто и она преградит движение автомобилям заплатите 2 тысячи рублей. за стоянку под запрещающим знаком раскошелиться придется в 1,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU