В Краснодаре жители жалуются на едкий запах газа
Жители Карасунского округа Краснодара пожаловались на едкий запах газа.
- Позвонили в дежурку. Там попросили не курить и ничто не поджигать, - сообщили они в соцсетях.
Однако ни одно ведомство аварий на ТЭЦ или нефтеперерабатывающих предприятиях не подтвердило. "Краснодаргоргаз" тоже опроверг обращения по этому поводу.
- Предприятие работает в штатном режиме. Угрозе жизни людей нет, - сообщили в мэрии кубанской столицы.
В городской администрации предположили, что запах мог исходить от проходящего железнодорожного состава с нефтепродуктами или газовоза.
Напомним, в Краснодаре эвакуируют транспорт с проезжей части. Они создают помеху движению.
Такая остановка грозит штрафом в 1,5 тысячи рублей, если вы оставите авто и она преградит движение автомобилям заплатите 2 тысячи рублей. за стоянку под запрещающим знаком раскошелиться придется в 1,5 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU