2020-06-26T16:59:40+03:00
Происшествия

В Краснодаре жители жалуются на едкий запах газа

Но аварий ни одно ведомство не подтверждает
Ева МУР@kp_kuban
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Аварий не былоАварий не былоФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Карасунского округа Краснодара пожаловались на едкий запах газа.

- Позвонили в дежурку. Там попросили не курить и ничто не поджигать, - сообщили они в соцсетях.

Однако ни одно ведомство аварий на ТЭЦ или нефтеперерабатывающих предприятиях не подтвердило. "Краснодаргоргаз" тоже опроверг обращения по этому поводу.

- Предприятие работает в штатном режиме. Угрозе жизни людей нет, - сообщили в мэрии кубанской столицы.

В городской администрации предположили, что запах мог исходить от проходящего железнодорожного состава с нефтепродуктами или газовоза.

Напомним, в Краснодаре эвакуируют транспорт с проезжей части. Они создают помеху движению.

Такая остановка грозит штрафом в 1,5 тысячи рублей, если вы оставите авто и она преградит движение автомобилям заплатите 2 тысячи рублей. за стоянку под запрещающим знаком раскошелиться придется в 1,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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