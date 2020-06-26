2020-06-26T17:59:21+03:00
Происшествия

На Кубани рейсовый автобус влетел в легковушку

ДТП произошло у поселка Ильский [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Авария произошла у поселка ИльскийАвария произошла у поселка ИльскийФото: Виталий КАРНАУХ
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На трассе Краснодар - Новороссийск произошла авария. ДТП случилось у поселка Ильский.

- То ли легковушка влетела в автобус, то ли рейсовый протаранил ее. Пока непонятно. Скорых не наблюдается. Скоростной режим в пределах населенного пункта небольшой, - сообщает подписчик "КП" - Кубань".

Информация о пострадавших и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия уточняется.

ДТП с рейсовым автобусом на Кубани.Виталий КАРНАУХ

Напомним, с 25 июня по 31 августа в Новороссийске будет введено временное ограничение на движение большегрузов. Им запрещено все это время ездить по городским дорогам.

Если перевести с чиновничьего языка, это значит, что запрет на движение по дорогам города действует из-за жары. Ездить по дорогам грузовики не смогут с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха свыше 32 градусов. То есть если столбики термометров будут опускаться ниже, большегрузам можно будет колесить по улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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