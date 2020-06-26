В краснодарском парке Солнечный остров снесли изгородь, мешающую подходу к реке
В одном из достопримечательностей Краснодара - парке Солнечный остров - надзорное ведомство обнаружило забор вдоль реки Кубань. Это заграждение мешало горожанам полноценному отдыху у реки.
- Это категорически противоречит российскому законодательству. По Водному кодексу РФ, любой гражданин имеет право пользоваться водными объектами, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Арендатором земельного участка, где располагается парк, является МУП «Парки, инвестиции, туризм». Его призвали к ответу и заставили демонтировать забор.
- Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, - пояснили в надзорном ведомстве.
Сейчас доступ к реке в парке Солнечный остров открыт.
Напомним, прокуратура Краснодарского края обнаружила незаконно арендованный участок земли в месте строительства дальнего западного обхода.
ИСТОЧНИК KP.RU