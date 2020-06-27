Столик забронирован: в Краснодарском крае начали работу кафе и рестораны
В субботу 27 июня снова открылись около семи тысяч кафе и ресторанов. После того, как губернатор снял ряд действовавших из-за коронавируса ограничений, они могут принимать посетителей.
Открыться могут только те заведения, у которых есть собственный выход на улицу, а график работы должен помещаться в интервал между семью часами утра и полуночью.
– Во всех объектах общественного питания запрещено предоставлять услуги по курению кальянов, а также проводить массовые мероприятия. За соблюдение требований Роспотребнадзора ответственность несут администрации заведений, – отметил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.
Среди прочих ограничений – столы должны стоять в полутора метрах друг от друга, а персонал обязан работать в масках и перчатках.
Все сотрудники открывшихся кафе и ресторанов проходят температурный контроль, а помещения обязательно дезинфицируют.
В субботу также открылось автобусное и железнодорожное сообщение между муниципалитетами, возобновлены авиарейсы из Краснодара в Сочи, распахнули свои двери храмы и религиозные учреждения. Начали работу океанариумы, зоопарки и дельфинарии.
ИСТОЧНИК KP.RU