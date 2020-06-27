2020-06-27T13:37:53+03:00
Общество

Столик забронирован: в Краснодарском крае начали работу кафе и рестораны

Они могут быть открыты с семи часов утра до полуночи
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В субботу 27 июня снова открылись около семи тысяч кафе и ресторанов. После того, как губернатор снял ряд действовавших из-за коронавируса ограничений, они могут принимать посетителей.

Открыться могут только те заведения, у которых есть собственный выход на улицу, а график работы должен помещаться в интервал между семью часами утра и полуночью.

– Во всех объектах общественного питания запрещено предоставлять услуги по курению кальянов, а также проводить массовые мероприятия. За соблюдение требований Роспотребнадзора ответственность несут администрации заведений, – отметил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Среди прочих ограничений – столы должны стоять в полутора метрах друг от друга, а персонал обязан работать в масках и перчатках.

Все сотрудники открывшихся кафе и ресторанов проходят температурный контроль, а помещения обязательно дезинфицируют.

В субботу также открылось автобусное и железнодорожное сообщение между муниципалитетами, возобновлены авиарейсы из Краснодара в Сочи, распахнули свои двери храмы и религиозные учреждения. Начали работу океанариумы, зоопарки и дельфинарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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