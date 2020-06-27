В Анапе из-за сильного ветра запретили плавать на матрасах и катамаранах
В районе Анапы в субботу 27 июня установился сильный отжимной северо-восточный ветер. Из-за этого на курорте запретили использовать надувные плавсредства, в том числе и матрасы, а также катамараны.
- Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - предупреждают в управлении гражданской обороны и защиты населения.
Нарушители запрета рискуют оказаться в море один на один со стихией. Купаться же в воде без надувных плавсредств можно, температура Черного моря составляет 24 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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