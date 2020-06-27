В Анапе из-за сильного ветра запретили плавать на матрасах и катамаранах

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:46:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В районе Анапы в субботу 27 июня установился сильный отжимной северо-восточный ветер. Из-за этого на курорте запретили использовать надувные плавсредства, в том числе и матрасы, а также катамараны.

- Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - предупреждают в управлении гражданской обороны и защиты населения.

Нарушители запрета рискуют оказаться в море один на один со стихией. Купаться же в воде без надувных плавсредств можно, температура Черного моря составляет 24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU