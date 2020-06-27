В Краснодаре скончались два пациента с коронавирусом
В Краснодаре скончались еще два пациента с коронавирусом. Это 72-летний мужчина и 84-летняя женщина. У обоих был ряд сопутствующих заболеваний.
Мужчина находился в первой городской больнице. У него диагностировали с коронавирусом внебольничную двустороннюю пневмонию и ишемическую болезнь сердца.
За жизнь 84-летней женщины боролись врачи СКИБ. У пациентки также были диагностированы анемия, сахарный диабет, хроническая ишемическая болезнь сердца и почечная недостаточность. Число жертв коронавируса в Краснодарском крае достигло 73.
Напомним, что на днях главный врач ККБ №1 Владимир Порханов рассказал о категориях граждан, которым стоит особенно опасаться заражения коронавирусом и по возможности оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU