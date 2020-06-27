В Краснодаре скончались два пациента с коронавирусом

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:07:21+03:00

На Кубани скончались 73 человека с коронавирусом

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В Краснодаре скончались еще два пациента с коронавирусом. Это 72-летний мужчина и 84-летняя женщина. У обоих был ряд сопутствующих заболеваний.

Мужчина находился в первой городской больнице. У него диагностировали с коронавирусом внебольничную двустороннюю пневмонию и ишемическую болезнь сердца.

За жизнь 84-летней женщины боролись врачи СКИБ. У пациентки также были диагностированы анемия, сахарный диабет, хроническая ишемическая болезнь сердца и почечная недостаточность. Число жертв коронавируса в Краснодарском крае достигло 73.

Напомним, что на днях главный врач ККБ №1 Владимир Порханов рассказал о категориях граждан, которым стоит особенно опасаться заражения коронавирусом и по возможности оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU