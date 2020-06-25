2020-06-25T16:49:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач ККБ №1 Владимир Порханов рассказал, для кого опасны поездки в Краснодарском крае

Медики назвали главные риски заболевания коронавирусом
Евгения СОРОКА
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Владимир Порханов.Владимир Порханов.
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25 июня в администрации Краснодарского края прошло заседание краевого оперативного штаба по предупреждению коронавируса в регионе. Во время совещания стало известно о снятии ряда запретов, которые действовали на Кубани. В частности, разрешили работу фитнес-центров, зоопарков, дельфинариев, открылись храмы, дали добро на возобновление деятельности ресторанов.

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Кроме того, с 27 июня губернатор разрешил открыть межмуниципальное пассажирское сообщение. Этого решения давно ждали те, кто не мог поехать на море или в горы из-за отсутствия машины. По этому поводу высказался главный врач краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов.

По словам медика, есть некоторые категории людей, которым не стоит отправляться в поездки. Для них риск подцепить коронавирус гораздо выше, нежели и других жителей региона.

- Хочу заметить, что среди больных гипертонической болезнью риск заболеть коронавирусом достигает 80%, - привел неутешительные данные Владимир Порханов. - У пациентов с ишемической болезнью сердца — 54%.

Кроме того, как пояснил медик, в группе риска больные с хронической сердечной недостаточностью. Не лучше обстоят дела у тех, кто страдает ожирением третьей степени, сахарным диабетом. Особенно внимательными к своему здоровью нужно быть тем, у кого хронические болезни почек и астма.

– Этим людям никуда не нужно ездить, я им не рекомендую это делать, – сказал главный врач краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов.

К рекомендациям коллеги также присоединилась главный пульмонолог края Лариса Шульженко.

- Хотела бы добавить, что таким категориям граждан перемещения по края нужно свести к минимуму, - сказала врач. - Потому что люди рискуют больше остальных погибнуть от короновируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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