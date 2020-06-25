На Кубани откроются зоопарки, дельфинарии и объекты турпоказа
В Краснодарском крае открываются зоопарки, дельфинарии и объекты турпоказа. Их работа была ограничена в связи угрозой распространения коронавируса.
- С 27 июня, думаю, мы можем открыть их. Кривая по заболеваемости пошла вниз. Необходимо только соблюдать все требования Роспотребнадзора, - заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Напомним, режим карантина в Краснодарском крае сменился другим - повышенной готовности - и продлится он до 6 июля.
Но на очередном заседании оперативного штаба сегодня, 25 июня, был принят ряд послаблений. Так с 27 июня откроются автостанции и возобновятся регулярные пассажирские перевозки. А также откроются рестораны и фитнесс-центров (ограничена в них будет только работа бань и саун). Это решение было поддержано всеми членами оперштаба.
Кроме того, ожидается, что сегодня, 25 июня, будет принято решение об открытии детских садов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»