На Кубани откроются зоопарки, дельфинарии и объекты турпоказа

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:51:31+03:00

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В Краснодарском крае открываются зоопарки, дельфинарии и объекты турпоказа. Их работа была ограничена в связи угрозой распространения коронавируса.

- С 27 июня, думаю, мы можем открыть их. Кривая по заболеваемости пошла вниз. Необходимо только соблюдать все требования Роспотребнадзора, - заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Напомним, режим карантина в Краснодарском крае сменился другим - повышенной готовности - и продлится он до 6 июля.

Но на очередном заседании оперативного штаба сегодня, 25 июня, был принят ряд послаблений. Так с 27 июня откроются автостанции и возобновятся регулярные пассажирские перевозки. А также откроются рестораны и фитнесс-центров (ограничена в них будет только работа бань и саун). Это решение было поддержано всеми членами оперштаба.

Кроме того, ожидается, что сегодня, 25 июня, будет принято решение об открытии детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU