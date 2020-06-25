Вениамин Кондратьев о послаблениях режима: междугородний транспорт возобновит регулярные перевозки
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отменил карантин в регионе. С 21 июня Кубань начала постепенно возвращаться к прежней жизни. Однако часть ограничений все-таки продолжает действовать. В их числе междугородние перевозки по краю.
- Я считаю, что необходимо возобновлять регулярные перевозки, - сообщил губернатор Краснодарского края на очередном заседании оперштаба по коронавирусу сегодня, 25 июня.
Транспорт начнет ходить, а автовокзалы откроются с 27 июня.
Между тем, режим повышенной готовности в Краснодарском крае действует до 6 июля.
Напомним, с 21 июня регион открыл границы и закрыл обсерваторы. Заработали крупные торгово-развлекательные центры. Останутся закрытыми в них только зоны общепита и развлечений.
Начали работу учебные заведения дополнительного образования, но только для взрослых.
На деловые встречи теперь можно собирать до сотни гостей.
С 1 июля начнется смена в детских здравницах, но только для детей из Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»