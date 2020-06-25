2020-06-25T12:27:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о послаблениях режима: междугородний транспорт возобновит регулярные перевозки

Глава Краснодарского края принял решения открыть автовокзалы с 27 июня
Евгения ОСТРАЯ
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С 27 июня откроются автовокзалыС 27 июня откроются автовокзалыФото: Евгения ОСТРАЯ
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отменил карантин в регионе. С 21 июня Кубань начала постепенно возвращаться к прежней жизни. Однако часть ограничений все-таки продолжает действовать. В их числе междугородние перевозки по краю.

- Я считаю, что необходимо возобновлять регулярные перевозки, - сообщил губернатор Краснодарского края на очередном заседании оперштаба по коронавирусу сегодня, 25 июня.

Транспорт начнет ходить, а автовокзалы откроются с 27 июня.

Между тем, режим повышенной готовности в Краснодарском крае действует до 6 июля.

Напомним, с 21 июня регион открыл границы и закрыл обсерваторы. Заработали крупные торгово-развлекательные центры. Останутся закрытыми в них только зоны общепита и развлечений.

Начали работу учебные заведения дополнительного образования, но только для взрослых.

На деловые встречи теперь можно собирать до сотни гостей.

С 1 июля начнется смена в детских здравницах, но только для детей из Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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