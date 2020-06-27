2020-06-27T17:05:12+03:00
Общество

«Надеемся на ваше понимание и осознанность»: Посетителей парка «Краснодар» снова попросили не купаться в водоемах

С наступлением жары сотни горожан пытаются забраться в воду
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Фото: instagram.com/officialparkkrasnodarФото: instagram.com/officialparkkrasnodar
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В Краснодаре все еще нет ни одного разрешенного места для купания в водоемах. Некоторые горожане нашли способ охладиться, купаясь в водоемах парка Галицкого, чем чрезвычайно расстраивают создателей этого шедевра ландшафтного искусства.

К посетителям парка подготовили специальное обращение с напоминанием о запрете на купание во всех водоемах.

- Водоемы не предназначены для купания! Я понимаю ваше желание освежиться в летний зной. Однако, прошу вас воздержаться от использования для этих целей водных объектов на моей территории. Выпейте освещающий напиток, слопайте мороженое, примите бодрящий душ дома, но не надо портить вид декоративных фонтанов и других водоемов. Кроме того, это очень не гигиенично. Надеюсь на ваше понимание и осознанность, - говорится в официальном аккаунте парка «Краснодар» в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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