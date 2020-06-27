«Окна Люксфера», обнаруженные в центре Краснодара, отреставрируют

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:48:20+03:00

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В начале июня в историческом центре Краснодара при ремонте улицы около «Дома Эргановых» на пересечении улиц Мира и Красноармейской под слоем асфальта обнаружили «окно Люксфера». Это окна, состоящие из призм, которые устанавливали для освещения дневным светом цокольных этажей. Они получили широкое распространение в России конце XIX начале - XX века.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир обратилась в управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края с просьбой включить окно Люксфера в предмет охраны этого здания.

- Управление госохраны ОКН все оперативно отработало: внесли изменения в предмет охраны и даже решили реставрировать эти окна на общественных началах как противоаварийные работы, - сообщила Наталья Машталир.

Разбитые призмы будут восстановлены и все три окна у «Дома Эргановых» снова займут свое почетное место на улице Красноармейской.

ИСТОЧНИК KP.RU