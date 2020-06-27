В Геленджике перенесли открытие первого в мире плавающего фонтана из-за отключения света

27 Июнь 2020 2020-06-27T21:46:58+03:00

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В Геленджике не состоялась торжественная церемония открытия уникального морского фонтана из-за отключения света. На набережной курорта в ожидании шоу собрались сотни гостей, однако довольствовались они лишь ярким закатом солнца.

27 июня был намечен запуск плавучего светомузыкального фонтана. Его создатели уверяют, что подобное сооружение единственное в мире, расположенное в море. А построить его позволила уникальная спокойная бухта Геленджика, защищенная от больших волн.

Фонтан запустят 4 июля, если будет свет

- В связи с отсутствием электричества в Геленджике мероприятие переносится на следующие выходные. Детали сообщим позднее. Приносим свои извинения, - сообщили организаторы.

Если ничего снова не изменится, открытие состоится 4 июля. Морской фонтан в Геленджике будет работать каждый день с 9 до 23 часов, а вечером шоу будет светомузыкальным. Во время вечернего «танца» фонтан начнет переливаться 3 тысячами световых оттенков.

ИСТОЧНИК KP.RU