2020-06-27T23:12:22+03:00
Общество

В Краснодаре оборудовали 23 пункта для сдачи ЕГЭ

Экзамен пройдет с 3 июля по 8 августа
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре для сдачи ЕГЭ оборудовали 23 пункта – это аудитории в школах, лицеях и гимназиях.

- В каждом оборудованном кабинете будут сдавать экзамен от 9 до 15 выпускников - таково требование Роспотребнадзора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Экзамены в этом году из-за пандемии и карантина стали добровольными. Выпускники-2020 будут сдавать их только в том случае, если решат, что результаты ЕГЭ нужны для поступления в высшие учебные заведения. На получение аттестатов в этом году сдача ЕГЭ не влияет.

Основной период сдачи - с 3 по 23 июля, резервные дни - 24 и 25 июля, а с 3 по 8 августа - это дополнительный период для тех, кто не сдал экзамен во время по уважительной причине.

- Самым массовым станет экзамен по русскому языку, его организаторы разделили на два дня — 6 и 7 июля, - уточнили в мэрии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в связи с короновирусной инфекцией экзамены в школах выпускникам придется сдавать в особых условиях. У школьников на входах в аудиторию будут измерять температуру, также главное условие – обязательное соблюдение дистанции. Но вот медицинские маски в помещении участникам ЕГЭ не понадобятся. В кабинетах установят рециркуляторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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