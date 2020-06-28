2020-06-27T23:27:42+03:00
Общество

На Кубани представили новые сорта озимых сельхозкультур

Они оказались устойчивее к засухе и болезням
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Краснодарский край является ведущим регионом по производству семян сельскохозяйственных культур. Накануне кубанские селекционеры представили новые перспективные сорта. Ученые заявили, что агрокультуры позволят получать высокие урожаи даже в непростых погодных условиях.

- Новые сорта озимых сельхозкультур вывели селекционеры Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко. Они позволят аграриям получать высокие урожаи. Сорта устойчивы к засухе, а также к болезням, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край уже достиг рейтинговых показателей по большинству позиций доктрины продовольственной безопасности страны. За последние пять лет налоговые поступления предприятий АПК в региональный бюджет выросли на 50% – до 25 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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