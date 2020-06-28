На Кубани представили новые сорта озимых сельхозкультур
Краснодарский край является ведущим регионом по производству семян сельскохозяйственных культур. Накануне кубанские селекционеры представили новые перспективные сорта. Ученые заявили, что агрокультуры позволят получать высокие урожаи даже в непростых погодных условиях.
- Новые сорта озимых сельхозкультур вывели селекционеры Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко. Они позволят аграриям получать высокие урожаи. Сорта устойчивы к засухе, а также к болезням, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край уже достиг рейтинговых показателей по большинству позиций доктрины продовольственной безопасности страны. За последние пять лет налоговые поступления предприятий АПК в региональный бюджет выросли на 50% – до 25 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU