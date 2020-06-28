Из Туапсе возобновили движение «Ласточек»

28 Июнь 2020 2020-06-27T23:53:20+03:00

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С 27 июня электропоезда «Ласточка» снова начали курсировать в Краснодарском крае и между южными регионами страны. Их отменяли из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом.

28 июня отправились первые поезда из Туапсе в Краснодар и Ростов. Ранее возобновили работу «Ласточки» из Краснодара и Анапы.

- С 27 июня возобновилось движение «Ласточек» № 819/820 Ростов – Анапа/Новороссийск, а также поездов № 823/824 и 827/828 Краснодар – Анапа. С 28 из Туапсе отправились первые поезда № 807/808 через Краснодар на Ростов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе северокавказской железной дороги.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани введены новые послабления режима повышенной готовности. Регион постепенно выходит из карантина. С 27 июня также открыли межмуниципальное пассажирское сообщение, в том числе и авиасообщение между Краснодаром и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU