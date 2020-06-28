2020-06-28T12:07:43+03:00
Происшествия

На Кубани произошла разгерметизация газовой скважины

Из-за угрозы возгорания переселили двух человек
Галина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС по регионуФото пресс-службы ГУ МЧС по региону
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ЧП произошло в ночь на 28 июня в хуторе Ханьков Славянского района. Жители почувствовали сильный запах газа. На место выехали эксперты и установили, что идет утечка из скважины.

- 27 июня в 23:20 произошла разгерметизация запорного вентиля на колонной головке и фонтанной арматуры газовой скважины. Горения не было. Спасатели организовали работы по глушению скважины, чтобы была возможность заменить запорную арматуру, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что работы по глушению скважины водяным столбом и глиняной смесью для снижения давления.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по региону

Фото пресс-службы ГУ МЧС по региону

Хутор Ханьков находится в километре от места происшествия. Но из-за угрозы возгорания глава Анастасиевского сельского поселения принял решение отселить двух человек, живущих на окраине.

- К ликвидации привлекалось 85 человек 20 единиц техники, от МЧС 25 человек 6 единиц техники, - уточнили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

28 июня в 09:40 утечка газа на скважине устранена, угрозы ЧС нет. В настоящее время специалисты устанавливают запорную арматуру.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре жители жаловались на запах газа. Оказалось, что его источником стала цистерна, сданная на металлолом. Ее уже закупорили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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