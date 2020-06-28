2020-06-28T13:34:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом

У нее также были сопутствующие заболевания
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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69-летняя жительница Краснодара попала в специализированную клиническую инфекционную больницу с диагнозом коронавирусная инфекция. Также женщина страдала хронической ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом.

- В течение трех дней пациентка находилась на аппарате искусственно вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что 74 летальный случай в регионе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в крае продолжает оставаться стабильной. За последние сутки стало известно о 59 новых случаях заражения инфекцией в 11 муниципальных образованиях. Среди заболевших есть семеро детей.

Медики отмечаю, что в настоящее время в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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