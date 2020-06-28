В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом
69-летняя жительница Краснодара попала в специализированную клиническую инфекционную больницу с диагнозом коронавирусная инфекция. Также женщина страдала хронической ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом.
- В течение трех дней пациентка находилась на аппарате искусственно вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что 74 летальный случай в регионе.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в крае продолжает оставаться стабильной. За последние сутки стало известно о 59 новых случаях заражения инфекцией в 11 муниципальных образованиях. Среди заболевших есть семеро детей.
Медики отмечаю, что в настоящее время в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
ИСТОЧНИК KP.RU