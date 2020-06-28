В Краснодаре пройдет бесплатный семинар для самозанятых
В Краснодарском крае с 1 июля вводится особый налоговый режим для самозанятых. О его преимуществах в краевой столице расскажут на бесплатном семинаре.
- Семинар пройдет в лектории Центра «Мой бизнес» 29 июня в 16:00 по адресу: улица Северная, 405, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
О способах уплаты налога самозанятым и об особенностях ведения бухгалтерии расскажет кандидат экономических наук Михаил Гаврилов.
Ранее «Комсомолка» сообщала, в Краснодарском крае для поддержки бизнеса введут налоговые послабления. Режим «Налог на профессиональный доход» заработает с 1 июля. Им смогут воспользоваться те, кто работает сам на себя и ИП, которые не привлекают наемных работников и не применяют другие системы налогообложения. Есть и другое условие – владельцы бизнеса обязаны создавать собственный продукт или оказывают услуги без третьих лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU