Кубанские аграрии экспортировали злаки на сумму более 634 млн долларов

28 Июнь 2020 2020-06-28T19:21:25+03:00

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Аграрии Краснодарского края с начала года экспортировали пшеницу на сумму более 634 млн долларов. Таким образом, план по экспорту на 2020 год в рамках национального проекта выполнен на 37,5%.

- Показатель этого года уже превышает сумму аналогичного периода прошлого года на 239 млн долларов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Продажи на международные рынки именно пшеницы планируется нарастить до 1,7 млрд долларов США. Пока результаты говорят о том, что Кубань сможет достичь этих цифр.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край является ведущим регионом по производству семян сельскохозяйственных культур. Накануне кубанские селекционеры представили новые перспективные сорта. Ученые заявили, что агрокультуры позволят получать высокие урожаи даже в непростых погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU