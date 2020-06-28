2020-06-28T14:44:48+03:00
Происшествия

В Кропоткине от горящего в трактора огнем охватило 1500 квадратных метров поля

На пожар выезжали сотрудники МЧС
Галина КОПЫЛОВА
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Напомним, что ЧП произошло в станице Казанской Кавказского района. Тракторист перевозил в прицепе сухое сено и, по неизвестным причинам, стога загорелись. Огонь распространился настолько быстро, что водитель, чтобы спасти технику, решил сбросить груз на дорогу. В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, что тракторист ехал по трассе, виляя со стороны в сторону.

Прицеп с сеном все-таки опрокинулся, а следом от него загорелось поле с пшеницей.

- В 13:12 по прибытии первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит загорание прицепа автомобиля и прилегающей к нему открытой территории на общей площади 1502 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели уточнили, что в тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 17 человек личного состава МЧС России, также подано четыре ствола "А". В 13:56 удалось полностью ликвидировать огонь. В настоящее время аграрии подсчитывают нанесенный в результате случившегося ущерб.

Этот трактор в огне. На Кубани на ходу загорелось сено на тракторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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