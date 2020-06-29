«Во время расследования допущены ошибки»: Обвиняемые в гибели девочки, на которую упало дерево, не согласны со следствием

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:46:24+03:00

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В Ленинском районном суде прошло первое заседание по делу о гибели двухлетней Вики Чередниченко, на которую упало дерево в детсаду. Напомним, страшная трагедия произошла 9 сентября 2019 года, когда детвора ранним утром вышла на прогулку.

Как выяснилось, во время проверки упавшее дерево было аварийным. Его ствол сгнил почти на 90 %. После всех экспертиз и допросов обвинения предъявили главному специалисту отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара. Следствие полагает, что в марте 2018 года он провел обследование дерева, но посчитал, что его состояние удовлетворительное. Кроме того, перед судом предстала и заведующая детсадом, которая не предприняла мер для обследования и срочного спиливания аварийного каштана.

- Адвокат обвиняемых подал ходатайство о том, чтобы дело вернули на доследование. Защитник сказал, что во время расследования были допущены ошибки. Кроме того, неправильно, по его словам, проведена экспертиза, - рассказали родители погибшей девочки. - Судья отклонил ходатайство.

Следующее заседание назначено на 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU