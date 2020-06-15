В Краснодаре чиновник и заведующая детсадом ответят за смерть 2-летней девочки, на которую упало дерево

Эта страшная трагедия произошла 9 сентября 2019 года в краснодарском детском саду №48. Здесь ранним утром на прогулку вышла детвора. Вместе с ними были и воспитатели. В какой-то момент на двух детей из ясельной группы и педагога упало дерево. Свидетелями жуткой картины стали родители, которые привели своих малышей в сад.

Видео из детского сада в Краснодаре, где упало дерево Видео: СК России.

Как позже выяснилось, серьезными ушибами и ссадинами отделались все, кроме 2-летней Вики Чередниченко. У нее была открытая черепно-мозговая травма. Врачи сказали, что спасти ее было почти невозможно. Александр Бастрыкин лично взял под контроль дело о смерти девочки и поручил тщательным образом разобраться в ЧП.

Сразу после трагедии у детского сада появился мемориал с фотографией Вики и венками.

В городском департаменте образования сразу же прокомментировали, что дерево было живое, опасений ни у кого не вызывало. Вот только родители погибшей девочки уверяли - каштан уже давно сгнил. После трагедии Виктор Чередниченко решился рассказать о своем горе.

- Нам очень тяжело с супругой, но мы хотим справедливого расследования. Чтобы разбирательства не сошли на «нет», чтобы, прежде всего, не пострадали другие дети, которые продолжают ходить в сад, - рассказывал «Комсомольской правде» - Кубань» Виктор Чередниченко.

Родители Вики надеются, что виновные в смерти дочери понесут наказание. Фото: из архива семьи Чередниченко.

Разбирательства шли долго. Как выяснилось, во время проверки упавшее дерево являлось аварийным. Его ствол сгнил почти на 90 %. Однако заведующая детсадом, как считают следователи, не предприняла мер для обследования и срочного спиливания аварийного дерева.

- Кроме того, главным специалистом департамента в марте 2018 года проводилось обследование зеленых насаждений дошкольного учреждения, в том числе и указанного дерева. Согласно заключению эксперта уже на тот момент каштан был аварийным, - сообщают в СУ СК по региону. - Но обвиняемый посчитал, что состояние дерева удовлетворительное.

В итоге после всех экспертиз и допросов следователи окончили расследование. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главного специалиста отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара и бывшей заведующей детским садом. Их обвиняют в «Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Халатности, которая по неосторожности повлекла смерть человека».

Прокуратура считает, что заведующая детсадом не приняла своевременных мер к обследованию деревьев

- Одна из воспитанниц дошкольного заведения от полученных травм скончалась, - говорят в прокуратуре Краснодарского края. - Воспитательнице и второму ребенку причинен тяжкий и средней тяжести вред здоровью.

При этом, по словам прокуратуры региона, бывшая заведующая не приняла своевременных мер к обследованию деревьев.

- А специалист администрации неверно оценил состояние указанного дерева, - говорят в ведмостве.

Дело уже передали в суд. Совсем скоро чиновник и бывшая заведующая ответят перед законом. Однако ранее сам обвиняемый заявлял, что истинные виновники ЧП остались в стороне. По словам сотрудника администрации Сергея Кравцова, в день трагедии был сильный ветер, скорость которого достигала 17 метров в секунду, однако ясельную группу вывели на прогулку.

Сотрудник мэрии уверяет - на момент обследования дерево находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало валки.

- На момент моего обследования дерево находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало валки, представителя садика предупредили, что за состоянием насаждения надо будет следить, - говорил Сергей Кравцов. - При обнаружении признаков ухудшения состояния дерева администрация детского сада должна была обратиться за оценкой состояния дерева в отдел озеленения и экологии департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, но этого до момента трагедии сделано этого не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители девочки, которую убило дерево в детсаду: «За смерть дочери должны ответить!»

- Нам терять нечего, мы добьемся правды! - говорит семья Чередниченко, у которых в детском саду погибла единственная двухлетняя дочь (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре на территории детского сада на двух детей и воспитательницу упало дерево

В краевой столице 9 сентября в 10:00 на территории детского сада 48, который находится улице Красная, 167, произошло ЧП. Во время прогулки на двух детей из ясельной группы и воспитательницу упало дерево (читайте далее)

Появилось видео из детского сада в Краснодаре, где упавшее дерево убило ребенка

Следователи опубликовали видео из детского сада №48, где из-за сильного ветра упало дерево, убившее двухлетнюю девочку. На кадрах видно, что на площадку, где играли дети, упала огромная ветка. Именно она и стала причиной трагедии (читайте далее)