2019-10-08T14:09:20+03:00
Происшествия

«Я – козел отпущения!»: чиновник боится, что на него заведут уголовное дело после смерти ребенка в детсаду Краснодара

Сергей Кравцов уверен, что истинные виновники ЧП останутся в стороне [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Пока Сергею Кравцову обвинения не предъявили.Пока Сергею Кравцову обвинения не предъявили.
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Расследование ужасной трагедии, произошедшей в краснодарском детсаду №48, - в самой активной фазе. Сразу после того, как дерево убило двухлетнюю Вику во время прогулки, на территории появились коммунальщики. В экстренном порядке они спилили оставшиеся деревья, кроны которых свисали над площадкой.

Видео через минуту после падения дерева в детском саду №48.

Началась проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Александр Бастрыкин лично взял под контроль дело о смерти девочки и поручил тщательным образом разобраться в ЧП. Более того, под подозрением у следователей оказалась заведующая, в отношении которой возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть ребенка».

Если педагога признают виновной, то ей грозит тюремное заключение.

Если педагога признают виновной, то ей грозит тюремное заключение.

- Заведующая дошкольным учреждением города, где произошла трагедия, небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, что повлекло по неосторожности смерть малолетнего ребенка, - сообщали «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Но, судя по всему, обвинения собираются предъявить не только педагогу.

- Я очень долго боялся поделиться с друзьями о факте моего уголовного преследования, но на этой неделе, скорей всего, мне предъявит обвинение Следственный комитет, - сказал главный специалист отдела озеленения и экологии департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Сергей Кравцов. - Я оказывается виноват в смерти ребенка в детском саду № 48 Краснодара.

Девочка пошла в сад, когда ей был 1 год и 1 месяц. Фото: из архива семьи Чередниченко.

Девочка пошла в сад, когда ей был 1 год и 1 месяц. Фото: из архива семьи Чередниченко.

По словам сотрудника администрации, в день трагедии был сильный ветер, скорость которого достигала 17 метров в секунду, однако ясельную группу вывели на прогулку.

- В Краснодаре с августа по середину сентября пришла сильная воздушная засуха. Деревья сразу отреагировали на эту аномалию погоды. Каштан конский первым сбросил лист, хотя это самая не устойчивая к засухе лиственная порода, были случаи сбрасывания листьев на отдельных деревьях липы и платана, природа ответила на суховей, - говорит Сергей Кравцов. - О состоянии деревьев рассказываю потому, что некоторые здоровые насаждения начали падать. И надо сказать не последнюю роль сыграла в этом общая обезвоженность клеток в листьях и внутри древесины стволов.

Со слов специалиста отдела озеленения, корневая система деревьев не могла в должной степени донести эту влагу до скелетных ветвей и листьев.

Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов.

- Таким образом, в падении живых деревьев, а также деревьев с теми или иными поражениями и механическими повреждениями стволов, не последнюю роль играла низкая относительная влажность воздуха, - добавляет главный специалист по озеленению Сергей Кравцов. - Ко всему прочему к каштану на игровой площадке привязали тканевый полог площадью примерно 20-25 квадратных метров, веса тоже приличного. Вот тебе при ветре и ярко выраженная парусность, потеря гибкости при раскачивании ветром из-за привязанного тента.

10 сентября возбуждается уголовное дело, а 11-го числа, со слов Сергея Кравцова, скоропалительно проводится судебная экспертиза.

- Результатом ее стало обвинение меня в том, что 14 марта 2018 года при обследовании данного дерева я допустил преступную халатность, совершил должностное преступление, не оценил степень аварийности этого дерева, - говорит сотрудник мэрии. - Надо было обрезать ветку, пораженную грибом без удаления дерева.

При этом Сергей Кравцов уверяет - на момент моего обследования дерево находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало валки, представителя садика предупредили, что за состоянием насаждения надо будет следить.

- При этом территория детского сада закрыта для входа посторонних, и в соответствии с правилами собственники и арендаторы земельных участков самостоятельно следят за сохранностью и безопасным состоянием своего имущества. То есть при обнаружении признаков ухудшения состояния дерева администрация детского сада должна была обратиться за оценкой состояния дерева в отдел озеленения и экологии департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, но этого до момента трагедии сделано этого не было, - заявляет главный специалист по озеленению Краснодара Сергей Кравцов. - Считаю уголовное преследование надуманным. Из меня просто сделали козла отпущения, а истинные виновники трагедии останутся в стороне.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре на территории детского сада на двух детей и воспитательницу упало дерево

В краевой столице 9 сентября в 10:00 на территории детского сада 48, который находится улице Красная, 167, произошло ЧП. Во время прогулки на двух детей из ясельной группы и воспитательницу упало дерево (читайте далее)

Появилось видео из детского сада в Краснодаре, где упавшее дерево убило ребенка

Следователи опубликовали видео из детского сада №48, где из-за сильного ветра упало дерево, убившее двухлетнюю девочку. На кадрах видно, что на площадку, где играли дети, упала огромная ветка. Именно она и стала причиной трагедии (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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