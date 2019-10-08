«Я – козел отпущения!»: чиновник боится, что на него заведут уголовное дело после смерти ребенка в детсаду Краснодара

Расследование ужасной трагедии, произошедшей в краснодарском детсаду №48, - в самой активной фазе. Сразу после того, как дерево убило двухлетнюю Вику во время прогулки, на территории появились коммунальщики. В экстренном порядке они спилили оставшиеся деревья, кроны которых свисали над площадкой.

Видео через минуту после падения дерева в детском саду №48.

Началась проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Александр Бастрыкин лично взял под контроль дело о смерти девочки и поручил тщательным образом разобраться в ЧП. Более того, под подозрением у следователей оказалась заведующая, в отношении которой возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть ребенка».

Если педагога признают виновной, то ей грозит тюремное заключение.

- Заведующая дошкольным учреждением города, где произошла трагедия, небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, что повлекло по неосторожности смерть малолетнего ребенка, - сообщали «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Но, судя по всему, обвинения собираются предъявить не только педагогу.

- Я очень долго боялся поделиться с друзьями о факте моего уголовного преследования, но на этой неделе, скорей всего, мне предъявит обвинение Следственный комитет, - сказал главный специалист отдела озеленения и экологии департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Сергей Кравцов. - Я оказывается виноват в смерти ребенка в детском саду № 48 Краснодара.

Девочка пошла в сад, когда ей был 1 год и 1 месяц. Фото: из архива семьи Чередниченко.

По словам сотрудника администрации, в день трагедии был сильный ветер, скорость которого достигала 17 метров в секунду, однако ясельную группу вывели на прогулку.

- В Краснодаре с августа по середину сентября пришла сильная воздушная засуха. Деревья сразу отреагировали на эту аномалию погоды. Каштан конский первым сбросил лист, хотя это самая не устойчивая к засухе лиственная порода, были случаи сбрасывания листьев на отдельных деревьях липы и платана, природа ответила на суховей, - говорит Сергей Кравцов. - О состоянии деревьев рассказываю потому, что некоторые здоровые насаждения начали падать. И надо сказать не последнюю роль сыграла в этом общая обезвоженность клеток в листьях и внутри древесины стволов.

Со слов специалиста отдела озеленения, корневая система деревьев не могла в должной степени донести эту влагу до скелетных ветвей и листьев.

Сергей Кравцов.

- Таким образом, в падении живых деревьев, а также деревьев с теми или иными поражениями и механическими повреждениями стволов, не последнюю роль играла низкая относительная влажность воздуха, - добавляет главный специалист по озеленению Сергей Кравцов. - Ко всему прочему к каштану на игровой площадке привязали тканевый полог площадью примерно 20-25 квадратных метров, веса тоже приличного. Вот тебе при ветре и ярко выраженная парусность, потеря гибкости при раскачивании ветром из-за привязанного тента.

10 сентября возбуждается уголовное дело, а 11-го числа, со слов Сергея Кравцова, скоропалительно проводится судебная экспертиза.

- Результатом ее стало обвинение меня в том, что 14 марта 2018 года при обследовании данного дерева я допустил преступную халатность, совершил должностное преступление, не оценил степень аварийности этого дерева, - говорит сотрудник мэрии. - Надо было обрезать ветку, пораженную грибом без удаления дерева.

При этом Сергей Кравцов уверяет - на момент моего обследования дерево находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало валки, представителя садика предупредили, что за состоянием насаждения надо будет следить.

- При этом территория детского сада закрыта для входа посторонних, и в соответствии с правилами собственники и арендаторы земельных участков самостоятельно следят за сохранностью и безопасным состоянием своего имущества. То есть при обнаружении признаков ухудшения состояния дерева администрация детского сада должна была обратиться за оценкой состояния дерева в отдел озеленения и экологии департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, но этого до момента трагедии сделано этого не было, - заявляет главный специалист по озеленению Краснодара Сергей Кравцов. - Считаю уголовное преследование надуманным. Из меня просто сделали козла отпущения, а истинные виновники трагедии останутся в стороне.

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