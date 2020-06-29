В Краснодарском крае выявлено 62 новых случая заболевания COVID 19

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:07:02+03:00

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В краевом центре выявлен 21 новый случай COVID 19 , шесть – в Павловском районе. По четыре выявлено в Сочи, Новороссийске и Крымском районе, трое – в Армавире.

По два заболевших в Апшеронском, Кавказском, Северском, Новопокровском, Курганинском и Ейском районах. По одному – в Белореченском, Выселковском, Кореновском, Динском, Белоглинском и Красноармейском районах, Анапе и Геленджике. В числе заболевших в крае четверо детей.

C начала пандемии в крае выявлено 5922 случая заболевания COVID 19. Cумели выздороветь 4638 пациентов, в том числе 20 – за последние сутки.

- В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 12 человек, три – на ЭКМО. 74 пациента с COVID-19 умерло, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В обсерваторах региона находятся 209 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время через обсервацию прошло 10704 человека, у 74 из них тест на коронавирус был положительным.

Между тем, после снятия карантинных ограничений на побережье края потянулись тысячи туристов. На дорогах к Черному морю возникли километровые пробки. Температура морской воды повысилась в Ейске и Сочи до 26 градусов, а погода продолжает оставаться весьма жаркой-днем в крае до 34 градусов тепла.

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Напомним, что в регионе начали постепенно снимать ограничительные меры. С 27 июня возобновлено движение автобусов, электричек между муниципалитетами, открылось большинство кафе и ресторанов, фитнес-клубы, начались службы в храмах. А с 29 июня начинают работать стоматологии и детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU