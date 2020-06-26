Вениамин Кондратьев подписал постановление о послаблениях с 27 июня
Завтра, 27 июня, возобновят работу межмуниципальное пассажирское сообщение, в том числе и авиасообщение между Краснодаром и Сочи. Кроме того, полностью открываются зоопарки, океанариумы, дельфинарии и объекты турпоказа.
Сегодня, 26 июня, губернатор Краснодарского края подписал соответствующее постановление.
Уже завтра смогут начать работу заведения общепита (рестораны) с собственным выходом на улицу в графике с 7 часов утра до полуночи.
В субботу также смогут открыться фитнес-центры только для индивидуальных тренировок, не смогут работать только бани, сауны и хамамы.
Также будут открыты храмы и религиозные организации, с учетом соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Соответствующие ограничения снимут постановлением главного санитарного врача Краснодарского края.
В понедельник, 29 июня, возобновят работу учреждения дошкольного образования.
ИСТОЧНИК KP.RU