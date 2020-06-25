2020-06-25T15:49:48+03:00
Общество

Открытие детских садов в Краснодарском крае после карантина: что нужно, чтобы вернуться в группы

Принято решение о возобновлении работы дошкольных учреждений
Евгения ОСТРАЯ
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Они начнут работать с 29 июняОни начнут работать с 29 июня
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В Краснодарском крае на заседании оперативного штаба по коронавирусу сегодня, 25 июня, решено открыть детские сады.

В Краснодарском крае открываются детские сады

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- Этот вопрос был самым обсуждаемым с коллегами, - заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Мы учли все мнения. Считаю, что с 29 июня можно возобновить детские сады.

Однако для того, чтобы ребенку вернуться в группу, нужно будет выполнить несколько требований.

- Всем сотрудникам и детям нужно будет взять у участкового терапевта (педиатра) справки об эпидокружении и о допуске к работе (к посещению групп), - пояснила главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина.

Напомним, в пользу возобновления работы детских садов уже выступили врачи-инфекционисты. Надо только все правильно организовать, считают они.

- Надо построить правильные фильтры. Это осмотр ребёнка на входе в детские сады: температура, горло. И знать надо, ребенок из очага или нет, родители дома здоровы или нет - в связке смотреть. Все те же требования, что и в любых организаций, которые сейчас открыты. Я думаю, что если ребёнок здоров и не вызывает вопросов у воспитателей, почему нет? Вопрос здесь в том, чтобы все это отследить, жестко подойти к входным фильтрам, - озвучила свое мнение главный детский инфекционист края Нафисет Тхакушинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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