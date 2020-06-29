2020-06-29T13:08:11+03:00
Общество

Детсады Краснодара оснастят устройствами для обеззараживания воздуха

Сегодня в группы вернулись 360 дошколят
Ева МУР@kp_kuban
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В детсады Краснодара вернулись 360 детейВ детсады Краснодара вернулись 360 детей
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В Краснодарском крае возобновили работу детские сады. Решение открыть дошкольные учреждения образования 29 июня было принято на заседании оперативного штаба по коронавирусу губернатором Вениамином Кондратьевым.

Сегодня, 29 июня в детские сады Краснодара пришли 360 детей. Для них заработали 23 дошкольных учреждения. В мэрии кубанской столицы пообещали, что это число увеличится до 59 по мере завершения в них ремонта.

- Нужно, чтобы все заведующие проинформировали родителей, когда детский сад начнет принимать детей, - высказался по этому поводу мэр Краснодара Евгений Первышов. - Чтобы не возникло ситуации, когда ребенка приведут в сад, а там - замок.

Для безопасности дошколят в садах установят ультрафиолетовые лампы и рециркуляторы. Они будут обезараживать воздух от инфекций. Эти устройства мэрия пообещала закупить за счет бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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