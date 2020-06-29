Как с 1 июля изменится стоимость услуг ЖКХ в Краснодаре

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:48:41+03:00

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1 июля в Краснодаре вступят в силу повышенные тарифы ЖКХ. Новые цифры в платежках появятся в августе, когда будет начислена плата за июль. Что важно - тарифам запретили расти выше уровня инфляции. Для жителей кубанской столицы коммунальные услуги подорожают в среднем на 4,1%.

Итак, платить больше мы станем за свет и мусор. А вот подорожания голубого топлива в июле не ожидается. Останутся на том же уровне и тарифы на воду. Кроме того, не изменится цена на тепловую энергию и капремонт.

Какие коммунальные услуги подорожают Фото: Александр КОНОПЛЕВ

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если вас обсчитали

Нередко случается, что в коммунальной платежке невооруженным глазом видно, что начислили лишнего. В этом случае необходимо обратиться в организацию, которая и считала вам платеж, и узнать, в чем ошибка. Если окажется, что владелец квадратных метров прав, то ему произведут перерасчет.

Если же разобраться не удается, то стоит обратиться в жилищную инспекцию, в которой по вашему запросу проверят правильность начисления ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU