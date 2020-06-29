2020-06-29T14:01:11+03:00
Общество

«Ласточки» Краснодар - Сочи возобновят поездки с 3 июля

Расписание электропоезда появилось на сайте РЖД
Ева МУР@kp_kuban
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Поезда останавливали из-за угрозы коронавирусаПоезда останавливали из-за угрозы коронавируса
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Несмотря на решение властей Краснодарского края возобновить регулярные пассажироперевозки в регионе, многие рейсы РЖД на линии пока не вышли. Так, запустить электрички в компании-перевозчике планируют только в июле.

На сайте РЖД уже появилось актуальное на сегодняшний день, 29 июня, расписание. Но пока "Ласточки" в Сочи, со всеми остановками в курортных поселках, отправятся не раньше 3 июля.

Напомним, железнодорожное сообщение между городами в Краснодарском крае прекратилось из-за угрозы распространения коронавируса. Электрички остановились с 15 апреля.

К слову, возобновить сообщение было решено с 27 июня. Отправились первые поезда 28 июня из Туапсе в Краснодар и Ростов.

- С 27 июня возобновилось движение «Ласточек» № 819/820 Ростов – Анапа/Новороссийск, а также поездов № 823/824 и 827/828 Краснодар – Анапа. С 28 из Туапсе отправились первые поезда № 807/808 через Краснодар на Ростов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе северокавказской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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