На Кубани уничтожили авиабомбу времен войны

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:42:54+03:00

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На стройплощадке одного из жилых комплексов в Анапе строители нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. К месту обнаружения опасного снаряда вызвали правоохранителей.

- К месту ЧП прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - Они обследовали и уничтожили боеприпас.

Им оказалась ржавая авиационная бомба. Специалисты вывезли ее в песчаный карьер и уничтожили.

Напомним, в Адлерском районе Сочи сносят многоэтажный дом на улице Фиалок, который суд признал незаконным. Собственник построил его без необходимых разрешений. После решения суда застройщик сделает это сам.

Кроме того, в Сочи продолжается снос еще четырёх самостроев. Демонтаж еще двух «самоволок» намечено начать в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU