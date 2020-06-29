Сочинский студент, год назад снявший пародию на Владимира Зеленского, собрался в депутаты
Студент с активной гражданской позицией 18-летний Владимир Коноков штурмует городское собрание Сочи. Местный избирком зарегистрировал его в качестве кандидата в депутаты.
- В центре Сочи у нас есть проблемная улица Красная. Так вот там не было пешеходной дорожки, - рассказывает о своих первых победах на благо родного города Владимир Коноков. - По моей просьбе один из местных застройщиков выделил щебень.
В прошлом году он прославился тем, что записал пародию на украинского президента Владимира Зеленского. На видео местный молодой активист в костюме пожимает руки сидящим на скамейке мужчинам, обнимается с пожилыми пенсионерками на остановке. А затем парень шагает по аллее и подходит к зданию Городского собрания Сочи. Все это происходит под неторопливую песню Дмитро Шурова «Слуга Народа».
Владимир Коноков - «Слуга народа». Видео: vk.com/vkonokov.
- Я, как и он, тоже занимался актерским мастерством, сейчас учусь в этом направлении, в школьном КВН играл. Он близок к народу. Мы во многом похожи, поэтому в клипе я спародировал его поведение, походку. Если у Зеленского получилось добиться грандиозного успеха в первом туре выборов, то чем я плох, - рассказывал тогда он "КП" - Кубань".
Напомним, выборы в сочинский парламент состоятся 13 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU