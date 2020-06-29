Сочинский студент, год назад снявший пародию на Владимира Зеленского, собрался в депутаты

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:04:21+03:00

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Студент с активной гражданской позицией 18-летний Владимир Коноков штурмует городское собрание Сочи. Местный избирком зарегистрировал его в качестве кандидата в депутаты.

- В центре Сочи у нас есть проблемная улица Красная. Так вот там не было пешеходной дорожки, - рассказывает о своих первых победах на благо родного города Владимир Коноков. - По моей просьбе один из местных застройщиков выделил щебень.

В прошлом году он прославился тем, что записал пародию на украинского президента Владимира Зеленского. На видео местный молодой активист в костюме пожимает руки сидящим на скамейке мужчинам, обнимается с пожилыми пенсионерками на остановке. А затем парень шагает по аллее и подходит к зданию Городского собрания Сочи. Все это происходит под неторопливую песню Дмитро Шурова «Слуга Народа».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702153" frameborder="0"></iframe> Владимир Коноков - «Слуга народа». Видео: vk.com/vkonokov.

- Я, как и он, тоже занимался актерским мастерством, сейчас учусь в этом направлении, в школьном КВН играл. Он близок к народу. Мы во многом похожи, поэтому в клипе я спародировал его поведение, походку. Если у Зеленского получилось добиться грандиозного успеха в первом туре выборов, то чем я плох, - рассказывал тогда он "КП" - Кубань".

Напомним, выборы в сочинский парламент состоятся 13 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU