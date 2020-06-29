Прокуратура начала проверку фактов взимания платы за въезд в нацпарк Сочи
Сочинская прокуратура совместно с природоохранным ведомством начала проверку фактов взимания платы за проезд к объектам турпоказа. Предприниматель установил не только шлагбаум, но и бешеный тариф – сотню рублей придется заплатить легковушке, минивэну – 300, а автобусу – полтысячи.3
- Шлагбаум установил арендатор. Это было сделано незаконно, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Сейчас за нарушение законодательства ему вынесено представление.
Кроме того, Сочинский нацпарк в свою очередь тоже отреагировал и направил протокол за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Сейчас административное делопроизводство начато в Хостинском районном суде Сочи.
Ожидается, что договор аренды с ушлым предпринимателем теперь будет расторгнут.
ИСТОЧНИК KP.RU