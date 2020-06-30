2020-06-30T14:43:00+03:00
Общество

Новый парк в Тихорецком районе появится к началу августа

Работы ведутся в рамках нацпроекта
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Тихорецком районе вскоре появится новый парк. Фото администрация краяВ Тихорецком районе вскоре появится новый парк. Фото администрация края
Изменить размер текста:

В станице Архангельской Тихорецкого района уже совсем скоро появится современная и благоустроенная зона отдыха. Для этого в рамках нацпроекта реконструируется старый местный сквер.

На 8 тысячах квадратных метров в новом парке устанавливают более 30 светильников и 17 скамеек, вместе с малыми архитектурными формами.

— Около трех тысяч квадратных метров в парке составит площадь плиточного покрытия,- сообщили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ .

Полностью первый этап благоустройстве в Тихорецком районе завершится к началу августа 2020 года. На эти цели будет потрачено около 20 миллионов рублей.

Как ранее сообщалось, в Апшеронске проходит благоустройство парка «Юность» площадью более 69 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае с 3 июля начнут курсировать «Ласточки»
На Кубани скончались еще два человека с коронавирусом
Незавершенный договор техприсоединения приводит к штрафу
В Новороссийске достроили ЖК «Суворовский», который не могли сдать пять лет
Музеи, зоопарки, водопады: В Краснодарском крае открылись почти 500 объектов турпоказа
В Сочи возобновил работу отель-замок «Богатырь»
«Скопились тяжелые грунтовые газы»: В администрации Краснодара прокомментировали гибель женщины в водопроводном колодце
На 25% за 5 последних лет вырос объем сельхозпроизводства в крае
СГУ проводит первый набор студентов на специальность «международные отношения»
На пляже под Анапой погиб ребенок, которого во время игры закопали в песок
В Сочи и Новороссийске по нацпроекту досрочно отремонтировали дороги
Карманный экскурсовод от МТС покажет лучшие достопримечательности Новороссийска
Новый парк в Тихорецком районе появится к началу августа
В Новороссийске водитель маршрутки лишился работы из-за неприличного жеста
Подполковник полиции в Ростове задержан за крышевание проституток
В Краснодаре в канализационном колодце задохнулась женщина
500 тысяч рублей забрали у ростовского бизнесмена грабители на Кубани
В Сочи туристка из Московской области сломала ногу на Агурских водопадах
«Мегу» пока не откроют: ситуация с коронавирусом в Адыгее остается нестабильной
«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» основным составом
Температура воды в Черном море 30 июня 2020: теплее всего купаться в Ейске и Сочи
На российско-абхазской границе задержали жителя Саратова за контрабанду приборов ночного видения
ВТБ выдал жителям Кубани свыше 1,3 млрд рублей на ипотеку под 6,5%
За зверское убийство жены житель Кубани получил 13 лет
Данные о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 июня : COVID 19 выявлен у 60 человек
Убийца собственной бабушки на Кубани получил 12 лет