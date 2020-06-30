Новый парк в Тихорецком районе появится к началу августа

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:43:00+03:00

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В станице Архангельской Тихорецкого района уже совсем скоро появится современная и благоустроенная зона отдыха. Для этого в рамках нацпроекта реконструируется старый местный сквер.

На 8 тысячах квадратных метров в новом парке устанавливают более 30 светильников и 17 скамеек, вместе с малыми архитектурными формами.

— Около трех тысяч квадратных метров в парке составит площадь плиточного покрытия,- сообщили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ .

Полностью первый этап благоустройстве в Тихорецком районе завершится к началу августа 2020 года. На эти цели будет потрачено около 20 миллионов рублей.

Как ранее сообщалось, в Апшеронске проходит благоустройство парка «Юность» площадью более 69 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU