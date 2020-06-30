2020-06-30T16:38:45+03:00
Происшествия

На пляже под Анапой погиб ребенок, которого во время игры закопали в песок

Детская шалость обернулась трагедией
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments9
Ребенок скончался на пляжеРебенок скончался на пляжеФото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

На пляже в станице Благовещенской погиб ребенок. Взрослые пришли на пляж и разбили палатку для отдыха, в это время дети сами играли в песке.

Когда строить замки надоело, ребятня стала рыть глубокую яму. Но по ужасному стечению обстоятельств, песок обвалился на восьмилетнего мальчика. Во время игры ребенок задохнулся и скончался на месте. Прибывшим на место медикам спасти его не удалось.

Как сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах, семья, потерявшая ребенка, приехала в Благовещенскую из Краснодара и отдыхала на побережье несколько дней. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Обновлено. Следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ПОДРОБНОСТИ

Погребен заживо: На пляже под Анапой в песке погиб восьмилетний мальчик

- Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 8-летнего мальчика на песчаном пляже в районе станицы Благовещенской, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае с 3 июля начнут курсировать «Ласточки»
На Кубани скончались еще два человека с коронавирусом
Незавершенный договор техприсоединения приводит к штрафу
В Новороссийске достроили ЖК «Суворовский», который не могли сдать пять лет
Музеи, зоопарки, водопады: В Краснодарском крае открылись почти 500 объектов турпоказа
В Сочи возобновил работу отель-замок «Богатырь»
«Скопились тяжелые грунтовые газы»: В администрации Краснодара прокомментировали гибель женщины в водопроводном колодце
На 25% за 5 последних лет вырос объем сельхозпроизводства в крае
СГУ проводит первый набор студентов на специальность «международные отношения»
На пляже под Анапой погиб ребенок, которого во время игры закопали в песок
В Сочи и Новороссийске по нацпроекту досрочно отремонтировали дороги
Карманный экскурсовод от МТС покажет лучшие достопримечательности Новороссийска
Новый парк в Тихорецком районе появится к началу августа
В Новороссийске водитель маршрутки лишился работы из-за неприличного жеста
Подполковник полиции в Ростове задержан за крышевание проституток
В Краснодаре в канализационном колодце задохнулась женщина
500 тысяч рублей забрали у ростовского бизнесмена грабители на Кубани
В Сочи туристка из Московской области сломала ногу на Агурских водопадах
«Мегу» пока не откроют: ситуация с коронавирусом в Адыгее остается нестабильной
«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» основным составом
Температура воды в Черном море 30 июня 2020: теплее всего купаться в Ейске и Сочи
На российско-абхазской границе задержали жителя Саратова за контрабанду приборов ночного видения
ВТБ выдал жителям Кубани свыше 1,3 млрд рублей на ипотеку под 6,5%
За зверское убийство жены житель Кубани получил 13 лет
Данные о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 июня : COVID 19 выявлен у 60 человек
Убийца собственной бабушки на Кубани получил 12 лет