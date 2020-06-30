На пляже под Анапой погиб ребенок, которого во время игры закопали в песок
На пляже в станице Благовещенской погиб ребенок. Взрослые пришли на пляж и разбили палатку для отдыха, в это время дети сами играли в песке.
Когда строить замки надоело, ребятня стала рыть глубокую яму. Но по ужасному стечению обстоятельств, песок обвалился на восьмилетнего мальчика. Во время игры ребенок задохнулся и скончался на месте. Прибывшим на место медикам спасти его не удалось.
Как сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах, семья, потерявшая ребенка, приехала в Благовещенскую из Краснодара и отдыхала на побережье несколько дней. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
Обновлено. Следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
ПОДРОБНОСТИ
Погребен заживо: На пляже под Анапой в песке погиб восьмилетний мальчик
- Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 8-летнего мальчика на песчаном пляже в районе станицы Благовещенской, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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